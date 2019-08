Pagelle Juventus Atletico Madrid, un giocatore delude tutti

Le pagelle Juventus Atletico Madrid: tutti i voti. Un giocatore delude tutti nell’amichevole di Stoccolma valida per l’International Champions Cup.

Le pagelle di Juventus Atletico Madrid di International Champions Cup 2019, partita che è visibile anche in diretta streaming gratis. Questa sarà l’ultima gara della compagine di Maurizio Sarri che, tra pochissime settimane, inizierà il campionato di Serie A.

VOTI JUVENTUS

Szczesny 6

De Sciglio 5

De Ligt 5

Chiellini 6.5

Alex Sandro 6

Rabiot 6

Pjanic 5.5

Khedira 6.5

Douglas Cosa 6.5

Higuain 5.5

Ronaldo 6.5

La Vecchia Signora, quindi, ha ancora bisogno, senz’ombra di dubbio, di qualche momento di rodaggio per oliare i meccanismi tra i reparti, così da dare la possibilità ai giocatori, i nuovi ma non solo, di entrare meglio negli schemi del neo tecnico toscano.

Già all’intervallo, però, qualche nota positiva c’è così come qualcosa da migliorare: le pagelle di Juve Atletico Madrid, in cui ci sono tutti i voti dei calciatori bianconeri, mostrano senz’altro una formazione che al momento è un cantiere aperto, con le gambe imballate e pesanti dalla preparazione, ma senz’altro in miglioramento rispetto alle prime uscite stagionali.

Certo, l’avversario sono i Cholchoneros, quindi stiamo parlando di un avversario di caratura internazionale, e forse è proprio questo l’aspetto probante di questo test.

La preparazione estiva dei bianconeri, quindi, prosegue senza sosta e tra poche settimane sicuramente la condizione fisica complessiva della formazione di Torino migliorerà, con la consapevolezza che dal mercato potrebbe arrivare anche qualche altro tassello per puntellare ulteriormente la squadra.

Non è da escludere, inoltre, che si smuova anche il mercato in uscita, con qualche attaccante e qualche centrocampista che potrebbe partire. I nomi sono sempre quelli: da Mario Mandzukic a Gonzalo Higuain, passando per Sami Khedira e Blaise Matuidi. Il loro futuro è ancora tutto da scrivere.

