Sara Gama è una colonna della Juventus Women, capitano e difensore di assoluto valore. La classe 1989 è il volto principale del calcio femminile.

Il Corriere di Torino sottolinea come sia arrivato per lei un rinnovo di contratto fino al 2022, un anno in più delle altre compagne che hanno ricevuto la stessa offerta. Accordo preliminare anche per il futuro visto che la ragazza potrà dopo decidere se andare avanti con la sua carriera da calciatrice, a 33 anni, oppure se diventare un dirigente.

Sara Gama, Juventus Women: pronto un rinnovo e il post carriera

Il difensore ha dimostrato di avere grandissima qualità, capitano di una squadra che fino a questo momento ha dimostrato di poter fare la storia. Centrale di difesa roccioso per molti è stata definita il Chiellini del calcio femminile.

Ha fatto molto bene anche al Mondiale, dove è stato il capitano dell’Italia. Il rigore causato contro l’Australia inizialmente aveva fatto tremare tutti. Poi però una gara grande dopo l’altra ci ha dimostrato la sua qualità.

