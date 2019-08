Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno cercando di cedere un centrocampista ovunque. Vogliono cederlo e chiedono l’aiuto del suo potente agente.

La notizia arriva da Rai Sport e già negli scorsi giorni era circolata nell’ambiente bianconeri. La Juventus vuole cercare di piazzare quelli che considera esuberi a centrocampo e non solo. Proprio in mediana il nome numero uno è quello di Blaise Matuidi, con i bianconeri che stanno cercando di piazzarlo altrove e per questo motivo chiedono aiuto a Mino Raiola, l’agente del francese.

Calciomercato Juventus: Matuidi proposto in Francia

Stanno davvero cercando di piazzarlo in moltissime squadre, Blaise Matuidi, il quale dopo la chiusura del mercato inglese ha una pretendente in meno: stiamo parlando del Manchester United, formazione a dire il vero mai realmente interessata al ragazzo ma alla quale la compagine bianconera ha proposto il ragazzo nel possibile affare legato allo scambio Dybala-Lukaku, con quest’ultimo poi finito all’Inter.

Adesso invece per il campione del mondo con la Francia si prospetta una possibilità doppia: stiamo parlando del Psg, con Leonardo che potrebbe farlo tornare a Parigi, oppure del Monaco, con la compagine del Principato che starebbe pensando ad un elemento di esperienza e quantità per rimpolpare il reparto.

Al momento una vera e propria offerta per il ragazzo non c’è ma sicuramente per Maurizio Sarri dal punto di vista tecnico è lui il primo nome sacrificabile.

