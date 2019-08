Colpo di scena impensabile Emre Can potrebbe lasciare la Juventus dopo appena un anno dall’arrivo a Torino dal Liverpool.

Secondo SportMediaset Maurizio Sarri sarebbe stato impressionato dalla costanza di Sami Khedira e avrebbe posto un veto sulla sua cessione nonostante i continui problemi fisici. Questo potrebbe portare a una imprevedibile cessione. Una notizia che spiazza tutti dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. La Juventus dunque potrebbe lasciare tutti senza parole.

Emre Can lascia la Juventus? Calciomercato: Sarri preferisce Khedira

Pare infatti che la conferma dell’ex Real Madrid potrebbe spingere via Emre Can, suo connazionale e da molti considerato il suo erede. La Juventus potrebbe decidere di effettuare un’altra plusvalenza visto che il ragazzo era arrivato appena un anno fa a parametro zero.

Va ricordato che i bianconeri in mezzo al campo hanno preso quest’anno Aaron Ramsey e Adrien Rabiot entrambi a parametro zero. In rosa poi c’è anche Rodrigo Bentancur che piace molto a Maurizio Sarri. Dovrebbe partire Blaise Matuidi mentre il pallino in mezzo al campo sarà Miralem Pjanic.

Al momento non è chiaro quanto sta accadendo e proprio per la velocità con cui si muovono le cose non arrivano voci di eventuali interessamenti per Can. Probabile però che chiusa la strada della Premier League, dove il calciomercato è stato chiuso lo scorso 8 agosto, per lui si possano aprire le porte della Bundesliga.

