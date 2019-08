Gonzalo Higuain resta alla Juventus? Nelle ultime ore appare praticamente sicura questa evoluzione di calciomercato in casa bianconera.

Secondo TuttoJuve il calciatore argentino non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Torino. Su di lui continua ad esserci il forte pressing della Roma e di altri club, ma il calciatore al momento non cambia idea per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Presto potrebbe in merito arrivare una comunicazione ufficiale da parte della società.

Higuain resta alla Juventus, Calciomercato: il Pipita punta i piedi

Non è da escludere il fatto che i bianconeri si siano convinti della sua grandissima volontà in questo precampionato. Ha così dimostrato di essere ragazzo legato alla squadra bianconera dopo che l’estate scorsa era andato via. L’anno tra Milan e Chelsea ha lasciato un segno.

A questo punto sembra che sia sempre più probabile vedere la cessione di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, indizi che porterebbero alla permanenza a Torino proprio del Pipa Higuain.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK