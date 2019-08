Mauro Icardi vuole solo la Juventus e rifiuta tutte le offerte che arrivano all’Inter: l’argentino è sicuro e non vuole altra squadra se non i bianconeri.

Mauro Icardi ha deciso il suo futuro. A meno di clamorosi scossoni, infatti, l’attaccante classe 1993 dell’Inter, ma ormai totalmente fuori dal progetto nerazzurro, vuole solo la Juventus. Per questo motivo, lui e Wanda Nara, moglie ed agente del calciatore, hanno rifiutato tutte le offerte pervenute al club nerazzurro di Suning.

Icardi alla Juve, Calciomercato: Inter furiosa con lui!

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Vecchia Signora è l’unica destinazione gradita al momento ad Icardi, il quale ha tuttavia ricevuto altre offerte da parte di altre squadre militanti in Serie A, a cominciare dal Napoli.

Il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis, alla ricerca della prima punta dopo che, a quanto pare, Milik non sembra fornire molte garanzie, ha presentato un’offerta di circa 60 milioni di euro ai nerazzurri. L’offerta è stata tuttavia cestinata poiché il giovane argentino tentenna per aspettare la Juve.

Un’altra offerta, molto convincente, che Suning ha preso in considerazione era quella della Roma 35 milioni di euro più il cartellino di Edin Dzeko, valutato circa 25 milioni di euro. Anche in questo caso, però, la risposta è stata negativa.

La Vecchia Signora intanto attende ulteriori sviluppi non solo per questa vicenda ma anche e soprattutto da Parigi, con il Psg che attende nuove da Neymar e intanto tiene in caldo Paulo Dybala. In caso di chiusura di questa via, non è da escludere uno scambio tra argentini. I tavoli su cui lavora Paratici sono molti.

