Mario Mandzukic rimane alla Juventus o verrà ceduto? Il suo futuro è incerto ma nelle ultime ore ci sono stati sviluppi. Un chiarimento sul suo futuro.

Sembrano esserci sviluppi sul futuro di Mario Mandzukic: l’attaccante croato, infatti, è segnalato in uscita come anche altri giocatori della Juventus che, per un motivo o per l’altro, non sembrano rientrare tra le fila dei bianconeri. Nelle ultime ore sembrano esserci chiarimenti riguardo il suo destino: una squadra, infatti, è definitivamente uscita di scena.

Mandzukic rimane alla Juve? Calciomercato: c’è una certezza

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, il ragazzo quando il calciomercato inglese era ancora aperto aveva rifiutato categoricamente il Manchester United: questo il retroscena per certi versi inaspettato che è uscito nella giornata di oggi.

In ogni caso, tuttavia, anche se volesse, ormai la punta non potrà trasferirsi in Inghilterra dal momento che, come sappiamo, il mercato in entrata è bloccato.

Per Fabio Paratici e Pavel Nedved le uniche due speranze di una sua eventuale cessione rimangono quelle che portano alla Bundesliga. In particolar modo la Juve potrebbe cedere Mandzukic al Bayern Monaco oppure al Borussia Dortmund, ma al momento queste piste rimangono fredde.

In ogni caso nelle prossime ore sicuramente ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda il “destino” professionale del ragazzo che non sembra avere poi tutta questa voglia di lasciare Torino, sebbene Maurizio Sarri non lo consideri centrale in relazione al nuovo progetto della Vecchia Signora come, magari, può esserlo Gonzalo Higuain.

