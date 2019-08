Tutti pazzi per Demiral, Juventus: il turco conquista Sarri e i tifosi

Tutti pazzi per Merih Demiral in casa Juventus. Il neo acquisto bianconero ha stregato tutti nelle prime uscite in maglia Juve. L’ex difensore del Sassuolo ha dimostrato di essere pronto per il grande salto.

Merih Demiral sta conquistando tutti in casa Juventus. Partendo dal neo tecnico Maurizio Sarri fino ai tifosi. Arrivato con scetticismo e dato da molti come uno dei primi partenti, ha dimostrato di potersi ritagliare una fetta importante nel reparto difensivo bianconero.

Demiral come Montero, ecco il nuovo beniamino bianconero

Demira è cosiderato l’erede naturale di Paolo Montero. Definito da molti “il duro” sta conquistando i tifosi della Juve. L’amichevole giocata contro l’Atletico Madrid gli ha dato la possibilità di mettersi in evidenza. Infatti, a Stoccolma, contro la squadra allenata da Simeone, il centrale turco ha fatto a spallate con Diego Costa suscitando il clamore dei supporters della Juventus.

Gli stessi che lo hanno paragonato a Paolo Montero, per la grinta e per come si faccia rispettare in campo, anche a difesa dei compagni. Ma dalla famiglia fanno sapere che Merih è tutt’altro che un duro, in famiglia è considerato un tenerone, uno buono e generoso. Probabilmente la vera forza sta proprio in questo equilibrio mentale, Sarri lo ha preferito a Rugani nelle gerarchie, sarà lui uno dei migliori acquisti?