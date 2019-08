Calciomercato Juventus: assato di Fabio Paratici per un top player italiano, ma Beppe Marotta non ci sta e con l’Inter ritorna prepotentemente su di lui.

Continua la ricerca di grandi top player, anche italiani, per Fabio Paratici. La Juventus vuole rinforzare ancora di più la rosa così da consegnare a Maurizio Sarri gli uomini giusti per il suo modulo ed il suo credo di calcio.

Beppe Marotta e l’Inter, però, a metà strada tra un inserimento strategico ed un reale interesse nei confronti del ragazzo, si sarebbe inserito in una trattativa già avviata. Il nome in questione è un vero e proprio top player del calcio italiano.

Calciomercato Juventus: Chiesa, sfida con l’Inter

Corriere dello Sport scrive di un interesse molto forte da parte dei bianconeri nei confronti di Federico Chiesa della Fiorentina, il quale era stato molto vicino ai bianconeri circa un mese fa salvo poi, Commisso, decidere di trattenerlo a tutti i costi.

L’Inter, però, non ci sta e vorrebbe controbattere: sul piatto ci sarebbe un’offerta di 70-80 milioni di euro per accaparrarsi l’esterno d’attacco classe 1997 che sia in Nazionale sia nella Viola sta facendo davvero molto, molto bene.

E’ lui il secondo grandissimo top player dell’anno per i nerazzurri, o almeno è quello che si augurano alla Pinetina. Nel frattempo alla Juventus si elabora il piano giusto per controbattere, ben consapevole del fatto che le potenzialità economiche in questo momento non sono poi molte.

