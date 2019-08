Paulo Dybala al Psg, è tutto fatto! La Joya sembra essersi convinta ad accettare la Ligue 1, ma la Juventus deve ancora limare tutti i dettagli.

La bomba arriva da La Stampa che fa il punto per quanto riguarda la situazione di Paulo Dybala alla Juventus: andrà al Psg o rimarrà in bianconero? Sembrerebbe infatti che il giocatore si sia convinto a lasciare Torino per trasferirsi a Parigi, da Leonardo, suo grande estimatore.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: i dettagli

La Joya ha infatti trascorso gli ultimi giorni a Montecarlo dove ha incontrato il suo agente e sembrerebbe essersi convinto ad accettare la sua nuova destinazione francese. Quest’oggi, però, l’argentino tornerà ad allenarsi alla Continassa insieme ai suoi compagni ma il suo futuro, adesso, sembra essere lontano dai bianconeri.

Al momento non si conoscono le cifre dell’affare, ma siamo sicuri che la Vecchia Signora debba ancora limare parecchi dettagli in termini di costo cartellino, mentre per Dybala al Psg per quanto riguarda l’ingaggio sembra essere però tutto fatto.

