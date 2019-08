Higuain calciomercato, Juventus o Roma? La decisione è presa!

Gonzalo Higuain a metà tra Juventus e Roma: quale sarà il futuro del Pipita? Il mercato lo attende, ecco dove giocherà quest’anno, la decisione è presa.

Arrivano novità importanti sul futuro di Gonzalo Higuain: rimane alla Juventus o si trasferirà altrove, magari alla Roma? Ripercorriamo la vicenda e scopriamo quali possono essere gli scenari futuri per il Pipita e quale sarà la sua destinazione.

Calciomercato Juventus: Higuain alla Roma? lo scenario

Il quesito è duplice: rimanere alla Vecchia Signora consapevole del fatto che non sarebbe titolare, oppure trasferirsi nella capitale dove avrebbe molto più spazio e sarebbe al centro di un progetto in crescita, ma con la possibilità concreta di non alzare alcun trofeo?

Questo è l’amletico dubbio che attanaglia la mente del Pipita che tuttavia sembra aver deciso: vuole giocarsi le sue chance tra le fila dei bianconeri. La Juve, quindi, dovrebbe rifiutare qualsiasi offerta per l’argentino anche se superasse i 36 milioni di euro richiesti per non creare minusvalenze a bilancio.

Il rischio di compierle, infatti, per la società di Corso Galileo Ferraris è concreto e per questo motivo si stanno vagliando tutte le opzioni possibili, compresa quella di lasciarlo a Torino per altri sei mesi nella speranza che un acquirente nuovo possa acquistarlo nel calciomercato invernale a gennaio. Insomma, il futuro è un mistero ma il ragazzo sembra avere le idee chiare. La Juventus un po’ meno.

