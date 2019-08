Icardi alla Juventus? Calciomercato: la Roma torna in vantaggio

Icardi alla Juventus doveva essere la trattativa più interessante e più intrigante di questa sessione di calciomercato. Ma qualcosa si è arenato.

Secono Sport Mediaset, manca poco e si conoscerà il futuro di Mauro Icardi. Infatti, l’attaccante argentino dell’Inter avrebbe dato un ultimatum alla Juventus. O la società bianconera si propone ufficialmente o la Roma sarà la sua prossima squadra.

Icardi, ultimatum alla Juventus: “Aspetto, ma…”

“Aspetto fino alla prossima settimana, poi vado alla Roma“: questo il pensiero del giocatore, che ora aspetta una chiamata da parte del club bianconero. Il Napoli ci ha provato con 60 milioni, ma in questo momento i giallorossi sembrano davanti a tutti.

La Roma avrebbe conquistato Icardi con un sostanzioso contratto da 7,5 milioni più bonus a stagione. Ancora qualche giorno, poi il tutto verrà definito. L’Inter sarebbe contenta di non far andare il proprio attaccante alla Juventus e lo darebbe alla Roma che in cambio darebbe Edin Dzeko. Il conguaglio in favore del club nerazzurro dovrebbe essere di 40 milioni di euro più bonus, molto vicina alle richieste nerazzurre.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK