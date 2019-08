Highlights Juventus A Juventus B: video gol Villar Perosa 2019

Il video gol degli highlights dell’amichevole di Villar Perosa 2019 Juventus A Juventus B. Tutte le reti dei bianconeri nella partita in famiglia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI JUVENTUS A JUVENTUS B

Quest’oggi è andata in scena l’amichevole di Villar Perosa 2019 tra Juventus A Juventus B. Ai bianconeri di Maurizio Sarri si sono contrapposti altri bianconeri, ovvero quelli che militano e costituiscono l’Under 23 del neo allenatore Zauli.

Juventus A Juventus B: Video Gol Highlights

La partita è stata comunque interessante, sebbene si trattasse di poco più di una sgambata. Allo stesso tempo, però, ha offerto spunti davvero interessanti per i tifosi, i quali hanno potuto assistere da vicino, anzi vicinissimo, alla consueta festa di Villar Perosa 2019.

L’amichevole dal punto di vista del calcio giocato ha mostrato senz’altro un Cristiano Ronaldo già in palla che, sebbene non ancora pienamente inserito negli schemi di Maurizio Sarri, sembra comunque sempre in crescita oltre ad essere, come sempre, un grande trascinatore.

Buone cose ha fatto vedere anche Danilo, il neo acquisto per la difesa che sembra avere ancora, come è giusto che sia, moltissimo da apprendere per entrare nei meccanismi difensivi e non solo della sua nuova squadra, ossia la Vecchia Signora.

E’ stato interessante notare anche la posizione di Paulo Dybala all’interno del tridente: la Joya, infatti, è stata posizionata come falso nueve all’interno del trio d’attacco ed il suo gioco, qualora dovesse chiaramente rimanere a Torino, potrebbe essere quell’arma in più che la Juventus sta cercando e che potrebbe avere tra le mani.

Gli highlights di Juve A Juve B di Villar Perosa 2019, che puoi vedere nel link che porta al video gol ed alle azioni salienti, sono comunque interessanti e tutti da vedere.

