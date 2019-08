Un infortunio per De Ligt gli fa saltare la gara di Villar Perosa, la kermesse prima dell’inizio della stagione che vede affrontarsi Juventus A e Juventus B.

Il difensore olandese è stato risparmiato da Maurizio Sarri che ha deciso di farlo rifiatare, evitando che un problemino diventi qualcosa di più serio. Non dovrebbero esserci problemi per il debutto in Serie A quando il calciatore sarà al suo posto.

Infortunio De Ligt, salta Villar Perosa

Il difensore centrale ha dimostrato di essere calciatore dotato di grande spessore tecnico e anche grande acquisto con la Juventus che ha superato tutti sulla concorrenza. Vedremo come se la caverà Merih Demiral che è partito titolare al fianco di Leonardo Bonucci.

