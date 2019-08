Infortunio Ronaldo, Juventus: il portoghese salta JuveA-JuveB

Infortunio Ronaldo in casa Juventus. Il portoghese a causa di un risenimento muscolare salterà l’amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B che si giocherà a Villar Perosa.

L’asso della Juventus Cristiano Ronaldo non giocherà la partitella tra Juventus A e Juvenuts B, ma sarà presente ugualmente oggi a Villar Perosa. A rilevarlo è il sito ufficiale del club bianconero, juventus.com, specificando che il lusitano ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore sinistro.

Infortunio Ronaldo, il portoghese salta la sfida di Villar Perosa

Cristiano Ronaldo, causa un affaticamento muscolare dovrà restare a riposo e saltare la gara tra Juventus A e Juventus B che si giocherà alle 17 in quel di Villar Perosa. Il portoghese nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata, un campanello di allarme in vista dell’esordio in campionato dei bianconeri che, lo ricordiamo, sarà sabato 24 agosto al Tardini di Parma.

Fonti vicine al mondo Juventus, danno per certo il suo impiego contro i Ducali nella prima gara di campionato, ma Maurizio Sarri non vuole correre rischi e cerca di evitare qualsiasi possibilità che possa tenere fuori dal terreno di gioco il lusitano.

