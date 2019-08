Pagelle Juventus A Juventus B: a Villar Perosa tante sorprese

Le pagelle di Juventus A Juventus B: tutti i voti dell’amichevole di Villar Perosa 2019. Maurizio Sarri ha avuto tante conferme e qualche sorpresa.

A breve verranno pubblicate le pagelle dell’amichevole Juventus A Juventus B che si è svolta quest’oggi a Villar Perosa per dare il via alla stagione 2019-2020 dei bianconeri.

Pagelle Juventus A Juventus B: voti Villar Perosa 2019

E’ stata una grande festa in cui ha vinto un solo colore, anzi due: il bianco ed il nero. Certo, il livello di competitività dell’avversario non era ai massimi livelli e di certo non può essere paragonato agli avversari che la Vecchia Signora ha affrontato in International Champions Cup, come l’Atletico Madrid o il Tottenham.

Anche quest’anno, però, è stata partita vera con la Juve B (ossia l’Under 23 del neo allenatore Zauli) ha dato in alcuni frangenti del filo da torcere alla Juve A.

Qualche informazione importante per Maurizio Sarri, però, è arrivata a cominciare da Danilo, che è sceso in campo ed ha avuto minutaggio dopo lo scampolo di partita contro l’Atletico Madrid settimana scorsa.

Paradossalmente, però, la partita in sé ha avuto meno risalto rispetto alla festa che si è vissuta sugli spalti, in un’atmosfera di festa, gioia e felicità.

C’era anche moltissimi bambini a Villar Perosa 2019 ad assistere a questa vera e propria festa, nella più totale tranquillità: è questa la più grande vittoria dell’amichevole Juventus A Juventus B di Villar Perosa 2019.

Juve A (4-3-3): Buffon 6 (25′ Szczesny 6); Danilo 7, Demiral 6, Bonucci 6 (46′ Chiellini), Alex Sandro 6,5 (46′ De Sciglio); Khedira 6,5 (46′ Emre Can), Pjanic 6 (46′ Bentancur), Matuidi 6 (46′ Rabiot); Dybala 7 (46′ Bernardeschi), Higuain 6 (46′ Mandzukic), Douglas Costa 6,5 (46′ Cuadrado). A disp. Pinsoglio, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Rugani, Pellegrini. All. Sarri

Juve B (4-3-3): Siano 6; Bandeira 6, Spina 6, Riccio 7, Anzolin 6,5; Francofonte 6, Ahamada 6,5, Tongya 6; Moreno 6, Sene 6 (26′ Abou), Stoppa 6. A disp. Garofani, Raina, Leo, Verduci, Brentan, Sekulov, Fiumanò, De Winter, Da Graca, Lipari. All. Zauli

