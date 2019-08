Paul Pogba alla Juventus, il Manchester United ha preso la decisione ufficiale sul calciatore: le ultimissime news di calciomercato sul francese.

Non arrivano buone notizie per Paul Pogba alla Juventus, con il francese di proprietà del Manchester United che ormai può essere considerata una trattativa ormai definitivamente tramontata: i Red Devils hanno preso la loro decisione ufficiale e definitiva, che sicuramente non farà piacere ai bianconeri.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: news sul centrocampista

Secondo quanto riportato da As, infatti, dopo la chiusura del calciomercato inglese in entrata, infatti, la società londinese ha deciso di non lasciar partire il talentuoso campione del mondo classe 1993, nemmeno per un’offerta monstre da parte di qualunque squadra.

Real Madrid e Juventus, quindi, si possono mettere l’anima in pace: quest’anno Pogba rimarrà allo United. La società, infatti, ha rispedito al mittente tutte le offerte provenienti da qualsiasi squadra e per questo motivo, adesso, la Vecchia Signora dovrà necessariamente pensare ad una soluzione alternativa rispetto al francese.

