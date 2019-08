Due big sono in uscita nel calciomercato Juventus di questi giorni. I nomi che tengono banco sono dei top player ma non rientrano nel progetto.

Tiene banco il calciomercato Juventus in uscita. Anche a Ferragosto, infatti, Fabio Paratici e Pavel Nedved non si fermano: vogliono cercare di piazzare altrove gli esuberi per poi cercare di rinforzare ulteriormente il club di Corso Galileo Ferraris. I nomi per far quadrare il bilancio sono due.

Calciomercato Juventus: due top player ai saluti?

Il primo nome è quello di Mario Mandzukic. L’attaccante croato, infatti, è da tempo lontano dal progetto di Maurizio Sarri ma, ad oggi, non sono arrivate offerte convincenti sia per i bianconeri sia per il giocatore.

Al momento la pista più calda è quella che porta al Borussia Dortmund, ma attenzione al Bayern Monaco, club in cui vorrebbe tornare il ragazzo.

I bavaresi di Kovac, suo ex compagno di squadra, sono alla ricerca di una nuova punta ma la situazione è chiara: il titolare inamovibile sarà Lewandowski, ma il ragazzo classe 1986 si trasferirebbe comunque.

Il secondo nome è quello di Daniele Rugani. Il difensore centrale classe 1994 anche ieri non ha giocato neanche un minuto nella sgambata di Villar Perosa: sarà questo un ulteriore messaggio al ragazzo ed al suo agente?

L’Arsenal nel frattempo si è defilata complica la chiusura del calciomercato inglese: al momento in corsa rimane soltanto la Roma di Fonseca, con la quale i bianconeri stanno chiarendo anche il futuro di Gonzalo Higuain.

