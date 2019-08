L’Inter fa muro per Mauro Icardi alla Juventus. I nerazzurri, infatti, non vogliono cedere l’attaccante ai bianconeri: il piano di Marotta.

Mauro Icardi vuole solo la Juventus, ma l’Inter fa muro e non vuole cedere l’attaccante argentino ai bianconeri. Il motivo è semplice: Marotta non vuole rinforzare la concorrenza, soprattutto dopo lo “sgarbo” di Romelu Lukaku.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Inter non vende

Al momento l’attaccante classe 1993 rimane integrato all’interno del gruppo di Antonio Conte ma soltanto per evitare in qualsiasi modo delle cause da parte del ragazzo e della sua moglie-agente Wanda Nara.

Di fatto, però, il ragazzo può e deve considerarsi lontano dai progetti nerazzurri ma, allo stesso tempo, gli uomini mercato nerazzurri sono stati chiari: non lo svenderanno.

Ecco allora che l’ex attaccante della Sampdoria sta cercando disperatamente una nuova squadra in cui giocare, con la Juve che è e rimane la prima opzione percorribile.

Allo stesso tempo, però, la compagine milanese non vorrebbe rinforzare una formazione che, oltre ad essere una rivale sul campo, ha più volte fatto interferenza su alcuni obiettivi nerazzurri, Lukaku su tutti.

Il futuro di Icardi rimane un vero e proprio mistero e la sensazione è che potrebbe rimanere all’Inter ancora per almeno sei mesi lontano dal rettangolo di gioco.

