L’infortunio di Ronaldo non è ancora stato smaltito con il pubblico della Juventus che ha ancora un po’ paura di non vederlo presto in campo.

Domani i bianconeri giocheranno un’amichevole contro la Triestina, test voluto da Maurizio Sarri, ma il calciatore oggi non si è allenato e non ci sarà. Il lieve affaticamento all’adduttore sinistro potrebbe costringerlo a saltare la gara di sabato prossimo contro il Parma.

Infortunio Ronaldo, Juventus: differenziato per il portoghese

Niente di grave, ma i tifosi sono preoccupati di dover aspettare ancora un po’ per rivederlo in campo e magari di non averlo a disposizione nella gara contro il Napoli che capita alla seconda giornata prima della sosta per le nazionali.

