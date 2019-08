Mario Mandzukic al Bayern Monaco sembra essere uno dei prossimi colpi di calciomercato. Il croato sembra essere molto vicino al trasferimento in Germania.



Mario Mandzukic ha vinto con la maglia della Juventus, è stato uno dei grandi protagonisti della squadra vincente di Massimiliano Allegri, ma adesso il vice campione del mondo con la maglia della Croazia è arrivato ai saluti. Infatti, l’attaccante andrà a giocare in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. Difficile per lui trovare spazio in una squadra con in attacco Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain e soprattutto con il possibile arrivo di un altro attaccante come Mauro Icardi. Proprio questa cessione potrebbe dare l’inizio alla vera e propria trattativa con l’Inter.

Mandzukic vicino al Bayern Monaco

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Germania, Mario Mandzukic sarebbe molto vicino dal vestire la maglia del Bayern Monaco. Il croato sarebbe intenzionato a tornare in Bundesliga ma questa volta per andare in campo con la maglia dei bavaresi.

In Germania, i colleghi tedeschi, danno per scontato l’arrivo dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della Juventus al Bayern. Si tratta da giorni e ora si attende l’ufficialità dell’operazione. Non si conoscono ne cifre ne metodo di pagamento. Al momento non si conosce molto di questa trattativa. Fabio Paratici avrebbe lavorato per accontentare l’attaccante che non rientrando nei piani di Maurizio Sarri avrebbe fatto fatica a restare sapendo di non poter giocare. La società bianconera ha fatto in modo di poter far partire il croato cercando di accontentare tutti.

