Juventus Triestina pagelle, sorpresa per il migliore in campo

Juventus Triestina pagelle, i voti della partita con il migliore in campo dell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione bianconera.

Sabato sarà il momento di Parma Juventus, in preparazione del match Maurizio Sarri ha deciso di giocare un’altra amichevole. Così ha deciso di mettere in campo una squadra che potrebbe assomigliare molto a quella che vedremo titolare all’Ennio Tardini. Non c’è Cristiano Ronaldo che ha avuto un problema all’adduttore.

JUVENTUS

Szczesny sv

Danilo 6.5

Bonucci 6

Chiellini 6.5

Alex Sandro 6.5

Khedira 7

Pjanic 6

Rabiot 6.5

Douglas Costa 7

Dybala 7

Bernardeschi 7

TRIESTINA

Offredi 6.5

Scrugli 6

Malomo 6

Lambrughi 6.5

Formiconi 5

Procaccio 5.5

Steffè 5.5

Giorico 5.5

Mensah 6

Granoche 6

Costantino 5.5

Allenatore: Pavanel 6

