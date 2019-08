Mandzukic al Bayern Monaco, Calciomercato: siamo ai dettagli

Mario Mandzukic al Bayern Monaco può essere una trattativa destinata a chiudersi tra qualche ora. Il croato, infatti, sembra essere molto vicino al trasferimento in Germania.



Mario Mandzukic è arrivato ai saluti. L’attaccante croato, infatti, andrà a giocare quasi certamente in Bundesliga e lo farà con la maglia del Bayern Monaco. Il suo addio sembra essere stato dettato da Maurizio Sarri che gli preferirebbe un centravanti come Mauro Icardi. Proprio questa cessione potrebbe dare l’inizio alla vera e propria trattativa con l’Inter.

Mandzukic saluta, la Juve prepara il colpo Icardi

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Germania, Mario Mandzukic sarebbe molto vicino al Bayern Monaco. L’attaccante vice campione del mondo con la sua Croazia vuole tornare in terra tedesce e questa volta vuole farlo dalla porta principare, giocando per i campioni di Monaco di Baviera.

I tedschi danno per scontato l’arrivo dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della Juventus al Bayern, addirittura qualche giornale ha già dato per giorno 22 la presentazione ufficiale dell’attaccante. Ma bisogna ancora attendere l’ufficialità dell’operazione. Fabio Paratici avrebbe lavorato per accontentare l’attaccante che non rientrando nei piani di Maurizio Sarri avrebbe fatto fatica a restare sapendo di non poter giocare. La società bianconera ha fatto in modo di poter far partire il croato cercando di accontentare tutti. Ancora c’è distanza tra le parti. La Juventus chiede 15 milioni, i tedeschi non vorrebbero superare i 10. Sembra che l’affare si farà, un accordo si troverà.

