La Juventus sogna Pogba, Calciomercato: ecco il piano

Pogba alla Juventus è molto di più di una suggestione di mercato. Infatti, anche se secondo le ultime notizie il francese sembra destinato a resta in Inghilterra.

La Juventus sogna ancora Paul Pogba. Dall’Inghilterra sono certi che il campione del mondo voglia lasciare la Premier League e dunque il Manchester United. Si è parlato di Real Madrid, ma anche la Juventus è rimasta alla finestra.

Pogba alla Juventus, il Real Madrid punta ad Eriksen

Il Real Madrid sembra aver abbandonato la pista Pogba, secondo alcune indiscrezioni che arrivano sia dalla Spagna che dall’Inghilterra, il club madrileno avrebbe individuato in Eriksen il trequartista di livello europeo per migliorare la rosa delle merengues.

A questo punto, Fabio Paratici cercherà di convincere i Red Devils per lasciar partire l’ex numero 10 bianconero. Il centrocampista vuole la Juventus e la vuole da tempo. Adesso però ci sono tante cose che devono quadrare. A partire dai 160 milioni che chiede il club di Manchester. Per questo la società bianconera cercherà di trovare i soldi per l’assalto definitivo. Alcune cessioni importanti potrebbero servire per fare cassa: Dybala, Mandzukic, Matuidi e Rugani.

