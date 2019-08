Mauro Icardi alla Juventus? Difficile capirlo al momento ma alcuni sottolineano che la situazione potrebbe essere difficile da quello che si pensa.

La Gazzetta dello Sport ha ribadito che al momento i bianconeri non abbiano presentato nessun offerta concreta per il calciatore, ma come su di lui ci sarebbe solo il forte pressing del Napoli. Attenzione dunque a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore.

Icardi alla Juventus? Calciomercato: al momento tutto fermo

I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante a cui affidare la maglia numero 9. Tutto però è stato rallentato dal fatto che nessun calciatore presente in esubero è stato ancora ceduto. Attenzione però perché sabato inizia il campionato.

La sensazione dunque è che Mauro Icardi alla fine non arriverà alla Juventus come tutti sembravano pensare. L’interesse arrivato dall’anno scorso e la voglia dell’argentino di giocare con Cristiano Ronaldo sono dei fattori che non si possono tralasciare.

Dall’altro però c’è la faida tra Beppe Marotta e Fabio Paratici, la difficoltà nel gestire le emozioni tra due tifoserie che non si sopportano. E quella questione economica che diventa annosa. Il blitz dei bianconeri su Lukaku sembrava un modo per far rilanciare l’Inter, e così è stato, e per abbassare il prezzo dell’attaccante ex Sampdoria e Barcellona, e così invece non è stato.

