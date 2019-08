Claudio Marchisio torna alla Juventus? Difficile se non impossibile, il calciatore ha svelato la sua volontà in vista del futuro.

Il Principino ha parlato a Sky Sport, specificando: “E’ un’estate diversa per me. Per la prima volta in carriera non ho iniziato il ritiro con una squadra. Ho bisogno di un tempo di riabilitazione e ormai siamo quasi alla fine. Dopo tanto tempo in gruppo c’è bisogno di staccare. Quando sono solo riesco a tirare fuori l’energia giusta per riniziare“.

Marchisio torna alla Juventus? Calciomercato: “Resto coerente…”

Sul futuro poi specifica: “Voglio continuare a giocare a calcio. Siamo quasi alla fine di questa riabilitazione e vediamo poi cosa accadrà. I contatti con Suning per la Cina? C’è stato un interessamento. Voglio vedere i progetti che mi arriveranno. Se accetterò altre squadre italiane? Resto coerente e non andrò in un altro club italiano”.

Aggiunge: “Suning vicina all’Inter? Questa cosa ha inciso nella mia scelta di non accettare l’offerta. Ho ricevuto tanti messaggi di compagni che mi volevano con loro in Italia ma non posso. Ritornare alla Juventus? Non ci ho mai pensato“.

