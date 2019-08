Paul Pogba alla Juventus sembrava una situazione impossibile, imponderabile, ma a due settimane dalla chiusura del calciomercato tutto diventa possibile.

Il centrocampista francese ha pubblicato una stories in cui è insieme i due fratelli e tutti e tre indossano la maglia della Juventus. Che abbia voluto mandare un messaggio tra le righe? Difficile dirlo anche se è impossibile pensare che non avesse un’altra foto da postare in questo momento.

Pogba alla Juventus? Calciomercato: nuovo indizio dal calciatore

Momento complesso e che può portare i bianconeri a prendere un calciatore straordinario anche se la situazione rimane piuttosto complicata e difficile da decifrare.

Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United, visto che rischia anche di non giocare la prossima Champions League. Su di lui c’è il forte pressing del Real Madrid, anche se c’è da dire che i Red Devils hanno visto chiudersi il calciomercato in entrata l’8 agosto e quindi non potranno prendere un altro calciatore in quel ruolo.

Parte Emre Can?

A fargli spazio potrebbe essere Emre Can con Sami Khedira e Blaise Matuidi che dovrebbero invece rimanere. La situazione sembra nebulosa, ma i bianconeri sembrano invece avere le idee più chiare di quello che si potesse pensare fino ad oggi.

