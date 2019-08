Merih Demiral è stato presentato oggi alla stampa, il difensore della Juventus ha già stupito tutti nel precampionato.

In conferenza stampa ha sottolineato: “Giorgio Chiellini è il mio idolo. Essere qui per me è un sogno che si realizza e il paragone con Montero un onore. Ho fatto molti sforzi, tutto è basato sul mio lavoro. Sono davvero soddisfatto”.

Presentazione Demiral, Juventus: “Chiellini è il mio idolo”

Su Emre Can specifica: “Giocare con Emre Can è un onore. Parliamo la stessa lingua e per me è importante anche fuori dal campo. Vorrei ringraziarlo pubblicamente per l’aiuto che mi sta dando”.

Su Maurizio Sarri: “Si occupa molto dell’aspetto difensivo della squadra e per me questo è davvero importante. Maurizio Sarri si occupa direttamente degli allenamenti dei difensori e riuscire a lavorare con lui significa che posso allenarmi al meglio. Da me vuole il massimo e io lo darò”.

Aggiunge: “Ho visto i video di Paolo Montero. Spero di scendere in campo e di poter dimostrare ai tifosi, che fanno questo paragone che mi inorgoglisce, di essere un difensore forte. Per me allenarmi con Giorgio Chiellini è davvero importante”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK