Neymar alla Juventus, i bianconeri ci provano per questo rush finale di calciomercato con una ciliegina sulla torta davvero importante.

Secondo L’Equipe i bianconeri sarebbero pronti al rilancio per il calciatore brasiliano che ha dimostrato al momento di non volersi muovere. La società è pronta a mettere a segno un colpo davvero importante e di livello per fare il salto di qualità. Attenzione alla possibilità di vedere partire un calciatore di livello.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: rilancio pronto dei bianconeri

Al momento è difficile fare delle riflessioni approfondite in un momento sempre più frenetico. Paulo Dybala rimane l’alternativa più possibile da infilare nella trattativa. Staremo vedere quello che accadrà intanto i tifosi bianconeri sono sicuramente autorizzati a sognare.

Vedremo quello che accadrà, di certo la Juventus farebbe così piazza pulita sul calciomercato alla ricerca di un calciatore in grado di fare il salto di qualità. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore. I bianconeri riflettono e presto possono chiudere tutto e regalarsi un colpo importante.

