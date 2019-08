Le probabili formazioni di Parma Juventus aprirà il campionato di Serie A. Andiamo a vedere quelli che possono essere i dubbi legati alle prossime ore.

Il dubbio pi grande al momento è legato alla corsia destra di difesa con il resto della squadra che sembra invece completata. In porta ci sarà Szczesny, mentre in difesa al centro Bonucci e Chiellini, con De Ligt inizialmente in panchina. A sinistra invece sarà il momento di giocare per Alex Sandro.

Parma Juventus probabili formazioni, Danilo o De Sciglio

In mezzo al campo Pjanic sarà accompagnato da Sami Khedira e Adrien Rabiot. Mentre davanti Paulo Dybala dovrebbe giocare da falso nove tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Rimane dunque un solo dubbio per quanto riguarda il battente destro della difesa.

In difesa invece c’è il grande dubbio tra Danilo e Mattia De Sciglio. Il brasiliano sembra essere favorito per partire titolare, ma c’è da dire che forse è un po’ indietro per quanto riguarda la preparazione rispetto al calciatore arrivato da poco dal Manchester City. Detto ciò si vedrà chi avrà maggiore qualità nel corso della stagione con i due calciatori che dovrebbero entrambi tornare molto utili.

