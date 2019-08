Cristiano Ronaldo si è presentato ai microfoni di TVI, emittente televisiva portoghese a cui il numero 7 della Juventus ha deciso di raccontarsi aprendo per la prima volta le porte della sua casa.

Il calciatore portoghese ha parlato e raccontato la sua decisione che potrebbe portarlo a decidere di lasciare il calcio giocato alla fine della stagione. Non è però nemmeno da escludere che possa continuare ancora a giocare superando i 40 anni.

Superato l’affaticamento all’adduttore CR7 si sta avvicinando all’esordio in campionato contro il Parma facendosi conoscere a 360° anche dentro le mura domestiche.

Ronaldo apre casa sua e si racconta

Cristiano Ronaldo vive a pochi passi dalla chiesa della Gran Madre, e proprio li la TVI ha trovato ospitalità da parte del campione lusitano per parlare della sua vita. Tra il passato e i primi calci a Lisbona, passando per i nove anni a Madrid con la maglia del Real e per un bilancio del primo anno in Italia.

Uno degli sportivi più ricchi e vincenti del pianeta, ma anche un campione diventato tale grazie ai sacrifici. Nel corso della chiacchierata con TVI, è stato mandato in onda un video della visita alla vecchia foresteria di Lisbona dove Cristiano Ronaldo ha trascorso la gioventù: “Mio figlio Cristianinho non poteva crederci che io fossi cresciuto lì. Ma per diventare un grande calciatore serve lavorare duro, è quello che sto cercando di fargli capire. La gente pensa che tutto sia facile in questa vita, che tutto ciò cada dal cielo. Ma solo il talento non basta. Con lavoro e dedizione su può ottenere tutto ciò che si vuole.”

