Aritmia cardiaca per un bianconero, Juventus: a riposo per un mese

Aritmia cardiaca per un bianconero. Si tratta di Stefano Beltrame giovane difensore dell’Under 23. Il ragazzo è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale.

Beltrame, difensore classe ’93, è stato sottoposto a intervento chirurgico per correggere un’aritmia cardiaca benigna. Il giovane rientrerà in campo tra un mese.

Un giovane bianconero fermo per aritmia cardiaca

Tempo di preparativi in casa Juventus per l’inzio del campionato. Infatti non solo la prima squadra si prepara al via della stagione, ma anche l’Under23 di Fabio Pecchia, che debutterà contro il Novara lunedì 26 agosto. Un match in cui mancherà Stefano Beltrame

Il ragazzo, tornato dopo il prestito in Olanda, sarà indisponibile per almeno un mese, come si può leggere nel comunicato ufficiale del club: “Stefano Beltrame, che oggi è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna, dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica”.

