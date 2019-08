Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: la conferma arriva da Nedved

Dybala resta alla Juventus anche per la prossima stagione. La conferma arriva direttamente dal vice presidente dei bianconeri Pavel Nedved.

Nedved si è presentato in conferenza stampa al posto di Maurizio Sarri alla vigilia della partita tra Juventus e Parma. Naturalmente le domande dei giornalisti sono state rivolte più al mercato che alla partita, ma era scontato viste le situazioni in bilico.

Dybala si riprende la Juventus, Nedved lo conferma

La Joya resta in bianconero. Maurizio Sarri ha sempre parlato bene dell’attaccante argentino, mettendolo al centro del progetto bianconero già dalla prima conferenza stampa. Ma dopo qualche settimana qualcosa stava per cambiare. L’interesse del Manchester e dopo del Paris Saint Germain avevano fatto vacillare la permanenza di Dybala in bianconero.

Adesso però a poche ora dall’inizio della nuova stagione, Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha confermato che il 10 bianconero resterà alla Juve: “Dybala non può essere mai un problema. E’ un grandissimo giocatore e siamo contenti di averlo. Maurizio lo sta usando come falso nove, sta facendo il centravanti, e sta facendo molto bene e ha fatto un buon precampionato, bello e importante. Anche se è partito un po’ in ritardo rispetto agli altri quindi ha la gambettina un po’ più leggera degli altri. Bisogna valutare tutto.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK