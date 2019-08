Rugani alla Roma, Calciomercato: oggi la giornata decisiva

Rugani alla Roma è la trattativa del momento. Il difensore ex Empoli è stato scelto dai giallorossi per rimpiazzare Manolas andato al Napoli.



Il centrale bianconero piace alla Roma e i giallorossi hanno intenzione di portarlo al più presto nella Capitale per rimpiazzare Manolas che è andato al Napoli. Il giovane difensore ex Empoli avrebbe dato l’ok per il trasferimento, ma tra le società ci sono leggere divergenze.

Rugani alla Roma? si chiude in giornata

Secondo Sky Sport, il difensore della Juventus andrà alla Roma, ma le due società devono trovare un accordo sulle modalità di trasferimento. Fabio Paratici avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto e all’interno dell’operazione i cartellini di Celar e Riccardi, ma la Roma non sembra essere del tutto d’accordo.

Oggi ci sarà l’incontro, per molti, decisivo tra le parti. L’agente di Rugani si è dichiarato fiducioso sulla riuscita dell’operazione. Il tecnico della Roma vorrebbe Rugani al più presto per farlo inserire velocemente nelle sue idee tattiche. Per molti oggi sarà il giorno X, Rugani sarà un nuovo difensore della Roma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK