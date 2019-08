Parma Juventus sarà la prima gara stagionale dei campioni d’Italia e dei ducali. I bianconeri vorrebbero partire alla grande per dimostrare a tutte le avversarie di essere sempre la squadra da battere.

Siamo ormai prossimi all’inizio del nuovo campionato di Serie A. La Juventus, campione d’Italia sarà ospitata dal Parma allo stadio Tardini. Non ci sarà in panchina il neo tecnico bianconero Maurizio Sarri messo ko da un problema di salute. Al suo posto ci darà Martusciello.

Parma Juventus, clamorosa scelta in attacco

La Juventus si prepara alla delicata sfida di campionato contro il Parma sabato pomeriggio alle 18.00 allo stadio Ennio Tardini. La formazione sembra fatta per il 90%, c’è ancora qualche dubbio in attacco. Infatti, mentre Ronaldo sembra essere sicuro del posto, si giocano due posti Higuain e Dybala come punta centrale e Douglas Costa e Bernardeschi come esterni.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi; Hernani, Brugman, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala (Higuain), Ronaldo. All. Martusciello

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK