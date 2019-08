Antonio Conte ha esultato come un pazzo e i tifosi della Juventus se la sono presa. E’ iniziato un nuovo campionato di Serie A che sicuramente si porterà dietro molte polemiche.

Il tecnico ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno e di esultare come quando era a Torino da vero tifoso, saltando sulla panchina in maniera davvero grottesca. Un’immagine che i tifosi bianconeri avrebbero preferito non vedere con la maglia dell’Inter.

Non che non se lo possa permettere, anzi è un professionista e deve farlo. Ma esiste anche una cosa chiamata rispetto. Cosa che Antonio Conte nei confronti della Juventus non ha più dal 2014 dopo una lunga storia d’amore.

