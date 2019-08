Lo scambio Dybala per Icardi si farà e sarà l’ultimo guizzo del calciomercato Juventus. I bianconeri sono pronti a fare un’offerta.

I due calciatori sono ai margini delle squadre e le due società parlano. Maurizio Sarri non ha fatto entrare la Joya neanche nella ripresa della gara di debutto allo Stadio Ennio Tardini di Parma contro il Parma. Pronti via gli ha preferito Gonzalo Higuain e a gara in corso ha fatto entrare in campo prima Juan Cuadrado e poi Federico Bernardeschi.

Dybala per Icardi, Calciomercato Juventus: perché sì

Maurito invece viene bloccato dal suo agente e moglie Wanda Nara, ma è fuori rosa. Ha preso la maglia numero 7 lasciando la 9 a Romelu Lukaku. Sarà importante quello che accadrà nelle prossime ore quando i bianconeri potrebbero presentare un’offerta importante.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK