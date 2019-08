Georgina su Ronaldo, Juventus: “Stare con Cristiano non è facile”

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Sun in cui ha parlato della sua storia d’amore con CR7.

La famosa Georgina, compagna del giocatore più famoso al mondo Cristiano Ronaldo si è raccontata al giornale inglese The Sun. Un’intervista a 360° sulla loro vita insieme e non solo.

Goergina: “stare con Ronaldo non è semplice”

Ecco le parole di Georgina Rodriguez riportate dal sito TuttoJuve.com: “Essere in coppia con una persona così famosa non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Ciò che sento per lui è più forte di qualunque cosa, di ogni tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca. Ma anche sedurre e sognare è importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco quella sexy. È comoda, sexy e romantica. Ha tutto e rende anche il tuo uomo felice”.

Georgina e l’inizio della relazione con il portoghese: “Il nostro primo incontro è stato da Gucci, dove io lavoravo come assistente alle vendite. Giorni dopo ci siamo rivisti ancora in un altro evento del brand. È stato allora che abbiamo potuto parlare in un’atmosfera rilassata, fuori dal mio ambiente di lavoro. È stato amore a prima vista per entrambi”.

Infine ha aggiunto: “Adoro Torino, il fatto che sia situata vicino alle Alpi, vicino a Milano e vicino alla Spagna. L’Italia è una Nazione meravigliosa, con la sua storia, la sua cultura, l’arte e la moda. E io adoro la Juve. Ma io ho la più grande ricchezza che puoi avere, ovvero la salute e una famiglia felice. Mio padre è morto pochi mesi fa dopo una lunga malattia, ho realizzato cos’è davvero importante, ovvero la salute. È la mia più grande ricchezza. Senza salute non siamo niente. Ciò che mi dà più pace e felicità è sapere che stiamo tutti bene. Il benessere economico è bello, ti aiuta con molte cose, ma ti dà anche problemi. Puoi avere tutto il controllo del mondo, a volte non è facile avere a che fare con i soldi. Non ti dà felicità. Aiuta, ma non è tutto nella vita”.

