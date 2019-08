Mauro Icardi alla Juventus: affare possibile o sogno di calciomercato destinato a rimanere tale? Dipenderà da Mario Mandzukic e Paulo Dybala.

Tutto passa da qui, dalla volontà dei giocatori in questione e dalla loro volontà. Mauro Icardi alla Juve non è fantamercato soprattutto dopo la puntata di Tiki Taka di ieri sera, dove la moglie-agente Wanda Nara ha di fatto dichiarato che l’attaccante dell’Inter ha sempre rifiutato tutte le destinazioni perchè, al momento, vuole rimanere in nerazzurro. Le cose, però, potrebbero cambiare al più presto.

Icardi alla Juve, Calciomercato: Dybala e Mandzukic le chiavi

Il rush finale del calciomercato potrebbe portare l’argentino ad una nuova visione del suo presente e del suo futuro: Fabio Paratici lo aspetta a braccia aperte consapevole, tuttavia, del fatto che un suo acquisto presupporrà necessariamente una cessione.

In tal senso gli indiziati numero uno saranno Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Se il primo potrebbe essere inserito proprio nell’affare con i nerazzurri, con Antonio Conte che è un suo grande estimatore, dall’altra il croato è un grosso punto interrogativo per i bianconeri.

Di offerte vere e proprie non ne sono arrivate, il suo ingaggio spaventa parecchio, ma nonostante questo si pensa ad un rilascio per liberarsi di un oneroso ingaggio come il suo. Cosa accadrà? Staremo a vedere nelle prossime ore ma le ultime news parlano di un Icardi che potrebbe cedere alle pressioni dell’ambiente nerazzurro e prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento.

