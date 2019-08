Rugani alla Roma, Calciomercato: l’agente è a Roma

Rugani alla Roma è un’operazione di mercato che potrebbe concludersi nelle prossime ore, nel bene o nel male. I giallorossi vorrebbero il difensore, ma Demiral può far saltare tutto.



La Roma cerca ancora un forte difensore per sopperire alla partenza di Manolas. Per questo la società giallorossa lavora in maniera decisa per convincere la Juventus alla cessione del proprio centrale di difesa.

Rugani alla Roma, Demiral fa saltare tutto

Il ds giallorosso Petrachi nelle prossime ore sentirà Paratici per riparlare di Daniele Rugani, il difensore, nella prima gara di campionato contro il Parma non è stato convocato e questo ha fatto pensare ad una possibile cessione del centrale. La Roma, però, non vuole assolutamente fare salti mortali per arrivare all’ex Empoli.

In ballo c’è anche il futuro di tre giovani meno conosciuti: il centravanti sloveno Celar, ora in prestito al Cittadella, l’ala D’Orazio e il difensore Gozzi, che potrebbero facilitare lo scambio delle plusvalenze. Ma c’è un altro ostacolo da tenere in considerazione: Demiral. Il difensore ex Sassuolo è stato chiesto ancora una volta dal Milan. Se la società rossonera dovesse sborsare 40 milioni di euro, questi partirebbe e Rugani resterebbe definitivamente in bianconero.

