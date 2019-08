Aaron Ramsey, Juventus news: non convocato dal Galles

Aaron Ramsey non è stato convocato dal Galles per le prossime gare di qualificazione a Euro 2020. Il giocatore sta crescendo di condizione fisica.

Il calciatore non è stato chiamato da Ryan Giggs per le due sfide contro Azerbaigian e Bielorussia. Questo perché il ragazzo è reduce da un brutto infortunio muscolare e la volontà è quella di recuperarlo e non perderlo ancora più a lungo. Al suo posto è stato chiamato Dylan Levitt dell’Under 21.

La decisione del Galles è arrivata sicuramente di pari accordo con la Juventus che non lo ha convocato per la prima giornata di campionato disputata sabato scorso allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Vedremo quando tornerà a disposizione.

Quest’anno il ragazzo si è visto in campo solo negli ultimi minuti della sfida contro la Triestina, l’ultima amichevole giocata allo Stadio Nereo Rocco e voluta a tutti i costi da Maurizio Sarri.

