Higuain resta alla Juventus. Lo fa con volontà, ma anche e soprattutto con i fatti. Le prime uscite della squadre di Sarri hanno evidenziato una grande determinazione del Pipita.



Gonzalo Higuain voleva fortemente restare alla Juventus, e lo ha dimostrato a più riprese. Dal giorno del suo ritorno dal Chelsea tutto sembra essere cambiato per lui. Finalmente la possibilità di prenderesi la sua Juve, anche se con mille difficoltà.

Higuain sarà il grande acquisto bianconero

Per i tifosi è lui l’attaccante su cui puntare per la prossima stagione. Niente Icardi, insomma. L’attaccante argentino può, al fianco di Ronaldo e con Sarri allenatore, diventare devastante in zona gol.

Sarri al suo arrivo aveva fatto capire che erano poche le possibilità di vedere il Pipita in bianconero, la Roma ad un passo, ma poi la volontà dell’argentino che voleva fortemente la maglia della Juventus. Sua fino ad un anno e mezzo fa. Protagonista come pochi negli ultimi anni, ora ha intenzione di riprendersi la scena. Inoltre, sotto il profilo fisico, quest’anno il Pipita è tornato alla grande, in forma e pronto per la nuova stagione, con la Juventus in testa…e nel cuore.

