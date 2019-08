Il malore di Sarri fa parlare ancora di sé con diversi tifosi che si chiedono quando l’allenatore della Juventus potrà finalmente debuttare in bianconero.

Di lui ha parlato il suo ex presidente Fabrizio Corsi all’Empoli. A Radio Sportiva ha specificato senza mezze misure: “Maurizio Sarri non sta bene e ci preoccupiamo per lui”. La sensazione però è che il tecnico bianconero sia ormai vicino alla guarigione da una fastidiosa polmonite.

Malore Sarri, Corsi: “Non sta bene, ci preoccupiamo”

Il dirigente ha parlato anche di Daniele Rugani: “Gli consiglio di andare via e di voltare pagina perché deve ritrovare entusiasmo e convinzione dei propri mezzi che ha perso. La Roma potrebbe essere per lui la scelta giusta”.

