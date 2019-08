Esonero Sarri, torna Allegri alla Juventus in panchina. La notizia bomba è stata lanciata, ma cosa c’è di vero? Una nota audio svelerebbe tutto.

I problemi di salute di Maurizio Sarri infatti non sarebbero in realtà reali, ma ci sarebbe dietro dell’altro: un forte attrito tra lo spogliatoio ed il tecnico toscano, in particolar modo con Cristiano Ronaldo. A riportarlo è Fanpage che cita alcuni presunti messaggi vocali, che tuttavia non sono stati riportati, che svelerebbero tutto.

Esonero Sarri, Juventus: torna Allegri, lite con Ronaldo

In questi due presunti file audio, che sarebbero stati inviati da un giornalista in teoria molto vicino all’ambiente bianconero probabilmente ad un suo collega, si parla di una situazione davvero tesa alla Continassa durante gli allenamenti.

Ecco allora l’indiscrezione: approfittando di questo, secondo la fonte, problema di salute del tecnico toscano dei bianconeri, la società di Corso Galileo Ferraris coglierebbe l’occasione per far tornare in panchina Massimiliano Allegri i cui rapporti erano stati interrotti alla fine della scorsa stagione.

Al momento questa fonte è davvero poco credibile, tuttavia per dovere di cronaca la riportiamo, considerando anche il fatto che Andrea Agnelli l’ha categoricamente smentita.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK