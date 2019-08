Neymar alla Juventus, Calciomercato: contatti in corso

Neymar alla Juventus: il sogno è possibile. Contatti in corso che tra le parti per far diventare il brasiliano un giocatore bianconero. Le ultimissime news.

Potrebbe concludersi presto il caso legato a Neymar: Juventus, Real Madrid e Barcellona sono seriamente interessate all’attaccante del Psg ma nelle ultimissime ore i binaconeri avrebbero fatto un passo avanti sulla concorrenza. A svelarlo è Marco Ruiz di AS che a Calciomercato.it ha svelato che c’è stato un serio contatto tra i bianconeri ed il ragazzo in uscita da Parigi.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: la mossa di Paratici

Al momento la Vecchia Signora si è soltanto limitata a chiedere informazioni per poter avviare la trattativa ma allo stesso tempo ce n’è già un’altra in corso con i blaugrana per portare a casa l’asso della nazionale verdeoro.

Al momento si pensa che il motivo dietro questa accelerata per Neymar alla Juve vada ricercata nel fatto che ci sarebbero importanti benefici fiscali sia per l’ex Santos sia per la squadra in questione.

Allo stesso tempo, però, il giocatore vorrebbe soltanto il Barcellona, con Lionel Messi in persona che continuerebbe a chiamare ogni giorno il ragazzo per convincerlo a tornare. Insomma, l’affare sembra molto difficile ma allo stesso tempo non del tutto impossibile.

Starà a Paratici e Nedved lavorare sottotraccia per poter convincere il ragazzo a trasferirsi alla Juve e non altrove. Ci riusciranno? Staremo a vedere, ma la strada è in salita.

