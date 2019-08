Atletico Madrid, avversaria Juventus Champions: pronti per la rivincita?

Sarà l’Atletico Madrid una delle avversaria della Juventus nei gironi di Champions League 2019-20. La formazione tedesca è sicuramente quella che si giocherà il primo posto del girone con i bianconeri.

La Juve, inserita nella prima fascia, è stata sorteggiata insieme all’Atletico Madrid, una sfida affascinante che fa da appendice alla sfida dello scorso anno agli ottavi di finale. Quella volta ci fu la clamorosa rimonta bianconera firmata Cristiano Ronaldo, nella fase a gironi è tutto diverso, ma occhio alla grinta spagnola.

L’Atletico Madrid sfida la Juventus per il primo posto

Diego Simeone vuole la sua rivincita contro la Juventus. Il suo Atletico Madrid, inserito nella seconda fascia, ha pescato i bianconeri come prima dando così vita ad un entusiasmante scontro nel girone, secondo molti, per la conquista del primo posto.

La squadra spagnola è sicuramente una squadra molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione, via Griezmann al Barcellona e Godin all’Inter e anche Juanfran e Filipe Luis in Brasile e di Lucas Hernandez al Bayern Monaco. E’ arrivato però uno dei talenti più puri del calcio europeo: Joao Felix. Oltre a lui, sono arrivati: Mario Hermoso dall’Espanyol, Felipe dal Porto, Trippier dal Tottenham, Renan Lodi dall’Athletico Paranaense. A centrocampo, dal Real Madrid Marcos Llorente e Ander Herrera dal Porto. Ricordiamo, inoltre, che in rosa gli atleti hanno un certo Alvaro Morata.

