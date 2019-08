Europa League, Torino eliminato: il Wolverhampton vince 2-1

Europa League amara per il Torino di mister Walter Mazzarri. Infatti, i granata dopo la sconfitta per 2-3 rimediata in Piemonte, hanno perso 2-1 in Inghilterra. Toro eliminato.

Non è bastata una grande prova d’orgoglio da parte del Torino in Inghilterra, il Wolverhampton si è qualificata per la fase a gironi della prossima Europa League grazie al successo ottenuto nella gara d’andata e quello confermato questa sera.

Il gallo Belotti poco prima dell’ora di gioco aveva dato speranza ai tifosi granata, ma il tutto è durato solo 60″, infatti la formazione di casa ha subito riportato il risultato a proprio vantaggio sia per la gara che per la qualificazione. Torino eliminato, mestamente dall’ Europa League.

Wolverhampton Torino, il tabellino del match

Marcatori: 30′ Jimenez, 58′ Belotti, 59′ Dendoncker

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho (90′ Neves), Jonny; Jimenez (90+2′ Neto), Diogo Jota (82′ Cutrone). All. Espirito Santo

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon (72′ Meite), Lukic, Aina (70′ Berenguer); Zaza (82′ Millico), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Baselli (T), Jonny (W), Jota (W), Bremer (T)

