Lokomotiv Mosca, avversaria Juventus Champions: ecco la mina vagante

La Lokomotiv Mosca sarà delle avversarie della Juventus nella fase eliminatoria della prossima Champions League. I bianconeri dovranno fare attenzione alla squadra russa.

Oggi, dai sorteggi dei gironi al Grimaldi Forum di Montecarlo, la Juventus ha conosciuto le sue avversarie, tra queste, dalla quarta fascia, è stata pescata la Lokomotiv Mosca. Il club russo non ha una grande tradizione europea, ma bisogna fare attenzione.

Lokomotiv Mosca, ecco la mina vagante del girone

Lo scorso anno la squadra allenata da Semin si è classificata al sesto posto della graduatoria Russa, e ha vinto la Coppa di Russia. In Champions hanno concluso il loro cammino europeo ai gironi, finendo al quarto posto con soli 3 punti. Sono freschi di vittoria della Supercoppa di Russia.

Interessanti, in rosa, giocatori come Krychowiak e l’esperto Joao Mario, arrivato dall’Inter. La difesa è molto solida e forse è proprio questo il punto di forma della squadra russa. Per la Juventus scardinare la retroguardia di mister Semin non sarà semplice.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK