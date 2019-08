Rakitic alla Juventus, Calciomercato: scontro totale!

Rakitic alla Juventus è un affare di calciomercato possibile, ma lo scontro è totale con un altro club italiano: i bianconeri non mollano la presa.

E’ scontro sempre più totale per Rakitic. Il calciatore, in uscita dal Barcellona dove non è più considerato un titolare inamovibile da parte dei blaugrana, è attratto dalla Serie A dove ci sono parecchi campioni anche di stampo internazionale come Ronaldo e Lukaku. Sono due i club interessati in Serie A: si rinnova il duello tra Juventus ed Inter, ma non solo.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: duello con Inter

Da una parte, infatti, ci sono i bianconeri che possono provare a giocarsi la carta Emre Can, con il centrocampista classe 1994 che non è più considerato titolare inamovibile da Maurizio Sarri e che per questo motivo può essere sacrificato.

Dall’altra ci sono i nerazzurri che proverebbero ad acquistare il centrocampista di qualità enorme e peso che ha espressamente richiesto Antonio Conte.

Il duello insomma continua sul mercato e non solo, ma attenzione al Psg che è pronto a proporre un maxi scambio in cui verrebbe coinvolto anche Neymar, in modo tale da accontentarlo per quanto riguarda il suo rientro al Barça.

L’opzione per le italiane invece rimane quella, last minute, del prestito con obbligo di riscatto. Insomma, Rakitic è un nome caldo ed il duello Juve-Inter continua.

