Sfuma un importante obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa del futuro. Paratici dovrà cercare nelle ultime ore di calciomercato un’alternativa.

Non arrivano buone notizie per Fabio Paratici ed il mercato della Juventus: Juan Miranda, terzino classe 2000 di proprietà del Barcellona B, ha infatti ufficialmente firmato per lo Schalke 04. La scelta alla fine è caduta sul club tedesco e non sui bianconeri, con la rabbia dei dirigenti della Vecchia Signora che è senz’altro parecchia per essersi fatti sfuggire un esterno basso di difesa davvero interessante.

Calciomercato Juventus: Juan Miranda allo Schalke 04

La notizia ufficiale è arrivata nella tarda serata di ieri dove il ragazzo è atterrato all’aereoporto di Dusseldorf insieme a familiari ed agenti, pronto ad intraprendere la sua nuova avventura in terra tedesca.

La Juve aveva seguito già da tempo questo profilo per rinforzare la retroguardia del futuro sulle fasce ma difficilmente il giocatore, tra le fila della Vecchia Signora, avrebbe trovato spazio in prima squadra.

Al contrario, sarebbe probabilmente stato girato alla formazione Under 23 e questo è stato, forse, il motivo che ha fatto davvero la differenza nella scelta di Juan Miranda di firmare per lo Schalke 04.

